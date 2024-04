Accusa la ragazza di averlo tradito e come risarcimento economico la rapina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 Giovedì 18 aprile una 22enne è stata aggredita a Nuvolera, in provincia di Brescia, dal suo compagno 24enne. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine l’uomo avrebbeto la donna die così l’avrebbeta per ottenere un. La lite, l’aggressione e laA quanto pare lui avrebbe preso le chiavi dell’auto nel pomeriggio e l’avrebbe poi obbligata ad accompagnarlo a casa dei genitori. Durante il tragitto però si sarebbero fermati ad un bancomat di Rezzato, dove lui l’avrebbe costretta e prelevare e poi a consegnargli 200 euro. Una volta arrivati in un parcheggio di Nuvolera, le avrebbe poi strappato la borsetta dove c’erano 900 euro, che lei doveva usare per pagare le bollette ...