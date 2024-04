Accostato al Napoli - rivelazione su Montella | Perché è tornato in Italia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 aprile 2024) Vincenzoè uno dei profili osservati da De Laurentiis come prossimo tecnico del, l’allenatore è rientrato in. Il campionato è quasi giunto al termine, e questo vuol dire che presto si dovrà decidere il futuro di Francesco Calzona. Con molta probabilità l’attuale tecnico del, non siederà nuovamente sulla panchina azzurra. Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis sta iniziando a pensare seriamente al prossimo sostituto. Diversi nomi sono già stati accostati alla panchina del, ma ancora non sembrano esserci certezze. Uno di questi, potrebbe essere Vincenzo. Inoltre, l’allenatore è rientrato in, il motivo è stato svelato in diretta su Radio Kiss Kiss...