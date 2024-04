Aborto | De Luca - ' su temi etici Pd deve avere attenzione per cattolici'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Credo che il Pd debba affrontare ieticamente rilevanti con unaed un rispetto verso la sensibilità del mondo cattolico molto maggiore. Sono questioni da affrontare senza ideologismi e sapendo che il tema della vita e della morte tocca in profondità la coscienza di ognuno di noi. Detto ciò, considero laicamente che non si possa costringere un essere umano ad un calvario, e che il tema dell'interruzione di gravidanza debba essere sottratto a incursioni di associazioni o di singoli che non hanno titolo per interferire con le istituzioni pubbliche, e meno che mai per offendere la dignità e l'autonomia delle donne". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in un'intervista a 'La Repubblica'.