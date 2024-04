A Firenze il primo centro interuniversitario di ricerca sulla cultura della Mongolia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 – Un ponte unisce l’Università diallae alla sua capitale Ulaanbaatar. È stato inaugurato nel capoluogo toscano ildi'Asia, nomadic cultures, mobility and environment study center -n culture center (Namec)', costituito dalle Università die Parma: si tratta delitaliano rivolto alle questioni riguardanti la, frutto delle collaborazioni intessute da Unifi con lan State University of arts and culture, l'International institute for the study of nomadic civilizations di Ulaanbaatar e il ministero...