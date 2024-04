90 miliardi per Ucraina - Taiwan e Israele Armi e TikTo - la dura risposta americana a Russ -a, Cina e Hamas

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato 95di dollari da destinare agli aiuti ad, votando le tre proposte separate presentate dallo speaker repubblicano Mike Johnson. Il pacchetto prevede 60per l'assistenza all', 8 per gli alleati nell'Indo-Pacifico e 26 per aiuti militari ade assistenza per i civili nella Striscia di Gaza. Le proposte, approvate insieme ad una quarta per costringere la societa' cinese ByteDance ad uscire dalla piattaformak, passeranno ora al Senato, dove la maggioranza democratica prevede un passaggio rapido al presidente Joe Biden, per la firma definitiva. Le misure proposte includono anche nuove sanzioni all'Iran e un provvedimento per facilitare ...