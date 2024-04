81enne uccide una donna autista Uber | pensava lo stesse truffando – VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 20 aprile 2024) Un omicidio a tratti inspiegabile quello commesso da un uomo anziano ai danni di una povera, vittima della sua follia Notizie clamorose e dove trovarle. Quanto accaduto in Ohio, negli Stati Uniti, rientra perfettamente in questo ambito. Il protagonista di questa storica tanto tragica, quanto strana è William Brock. Apparentemente un innocuo vecchietto di 81 anni che da qualche giorno si trova in un carcere statunitense per aver ucciso unainnocente. Tutto nasce dalle settimane prima, quando la vita di William è stata tartassata da presunte minacce di morte al nipote da parte di alcuni criminali. Questi avrebbero inviato all’anziano un messaggio in cui minacciavano dire suo nipote se lui non avesse sborsato 12 mila dollari in contanti. Un proiettile e una pistola – Cityrumors.itna rivelazione ...