25 Aprile -Meloni pubblica testo Scurati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 aprile 2024) 18.00 "In un'Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra monta un caso.Stavolta è per una presunta censura a un monologo diper celebrare il 25.".Così la premier,su Facebook riguardo alla cancellata partecipazione dia Che Sarà, stasera su Rai3. "La sinistra grida al regime,la Rai dice di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1800 euro (lo stipendio di molti dipendenti) per un minuto di monologo. Non so quale sia la verità, ma pubblico tranquillamente il", scrive