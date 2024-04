23 anni - Manuel ucciso sul lavoro da un tubo di ferro | Non si può morire così

(Di sabato 20 aprile 2024) L’ennesimo incidente mortale sul, verificatosi oggi, venerdì 19 aprile, ha tragicamente sottratto la vita aCavanna, un giovane operaio di 23. Il dramma si è consumato a Montepulciano, nel territorio al confine tra le regioni Toscana e Umbria. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, la vita del ragazzo non è stata salvata. La chiamata di emergenza è stata effettuata poco dopo le 12:30, e sul posto, precisamente nella frazione Tre Berte di Montepulciano, sono rapidamente intervenuti i servizi di emergenza. L’automedica dell’ospedale di Nottola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme e i vigili del fuoco hanno fatto tutto il possibile, ma senza esito. È stato persino allertato l’elicottero di soccorso Pegaso 1, che è atterrato nelle vicinanze poco prima dell’una. L’incidente è avvenuto ...

