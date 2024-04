1 milione di euro da Soros Pd - cifre e nomi di quello strano legame Dai sospetti alle conferme

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 aprile 2024) Prima c’erano dei, che i diretti interessati derubricavano a complottismo, come tuttoche riguarda. Ora ci sono le. I finanziamenti a esponenti del Pd arrivano anche della galassia di associazioni in qualche modo collegate al magnate ungherese. Nella documentazione resa nota ieri da Adnkronos, messe nero su bianco ci sono lee l’elenco dei beneficiari dei contributi ecoci di Agenda, la no profit al femminile fondata nel 2022 dall’ambientalista americana ed ex guru elettorale di Barack Obama: Jessica Shearer. Nella lista figurano diversi esponenti del Pd, per lo più parlamentari, compreso l’ex ministro del Sud del governo Conte bis, Giuseppe Provenzano e fedelissimi della segreteria del partito, Elly Schlein. Lo scoop de La Verità è che Agenda, ...