Zuppa di Porro 19 aprile 2024

(Di venerdì 19 aprile 2024)di. Israele e il suo attacco solo simbolico con i droni a Isfaha, centro nucleare e base f14. Solo Libero coglie la follia della foto dell’anno: ovviamente una giovane donna palestinese che piange la figlia, che si presume uccisa dalla controffensiva israeliana. Ferrara contro le Università che si fanno club. nel frattempo l’Europa litiga sul nulla, cioè le relazioni sulla competitività di Letta. Ancora manette la Pd. Qua siamo davero matti. Mai quato la sinistra di Bonelli e Fratoianni che candidano la Salis e riescono pure a dire: “in accodo con il papà”. Bella prova di patriarcato, nota Sallusti. Aborto e la destra divisa. Sala non fa tagliare l’erba per la biodiversità, ma questi si fanno del male. Imu per la Corte non si paga se ti occupano. Cdp confermati per Pons. La confindusria e i suoi dieci ...

Concerto d’organo a Rovello Porro con Manuel Tomadin - 26 Aprile 2024 @ All Day - Venerdì 26 aprile alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale "SS. Pietro e Paolo" di Rovello Porro (Co), si terrà il concerto d'apertura della terza edizione del Festival Or ...chiesadimilano