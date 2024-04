 Zidane possibile allenatore del Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Per il Mundo Deportivo Zinedine Zidane è a un passo dal diventare l’del, a partire dalla prossima stagione. Come riporta il Mundo Deportivo, l’francese è la prima opzione del club bavarese per sostituire l’uscente Thomas Tuchel, poiché l’altro candidato, Julian Nagelsmann, ha appena firmato il rinnovo di contratto con la nazionale tedesca fino ai Mondiali del 2026. Il, prossimo avversario del Real Madrid in semifinale di Champions League, ha convinto appieno l’ex tecnico dei Blancos, tanto che i colloqui tra le due parti hanno portato all’accordo verbale, non ancora firmato perché Zidane ha chiesto rinforzi alla dirigenza, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. La grandezza e l’importanza del club, la ...