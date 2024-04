Zidane in panchina e Ribery vice | la bomba sulla panchina del Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il mercato degli allenatori entra nel vivo e unarischia di sconvolgere gli equilibri per la prossima stagione: Zinedineè in pole position per diventare il nuovo allenatore del. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il bavarese e il tecnico francese sarebbero a un passo dal definire un accordo per la prossima stagione. L’ex tecnico del Real Madrid sarebbe il prescelto dai dirigenti delper sostituire Thomas Tuchel a cui è già stato annunciato che non verrà rinnovato il contratto alla fine di questa stagione. La stagione delè stata altalenante: in campionato è già aritmeticamente fuori dalla corsa al titolo, in Champions League invece i tedeschi hanno staccato il pass per la semifinale. I ...