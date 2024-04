Youth League – Probabili formazioni Milan-Porto | assenza pesantissima per Abate

Ecco le Probabili formazioni di Milan-Porto , match valevole per le semifinali di Youth League . Ignazio Abate con un attacco stellare (pianetamilan)

Milan, la primavera di Abate si prepara alla sfida contro il Porto in Youth League valevole per la semifinale: prima volta per un’italiana? Dopo l’uscita dall’Europa League del Milan di Stefano ... (dailymilan)