Youth League - Pagelle Porto-Milan 5-6 dcr | Zeroli enorm - Simmelhack gol

Porto-Milan si decide ai rigori e vincono i rossoneri che vanno in finale di Youth League , con un gol all'ultimo minuto (pianetamilan)

Il Milan di Ignazio Abate vince la semifinale della Final Four di Youth League ai rigori contro il Porto e si qualifica per la finale: sfiderà l'Olympiacos per conquistare il trofeo.Continua a ... (fanpage)