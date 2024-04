Yamaha NEO’s rivoluziona la mobilità urbana a impatto zero

(Di venerdì 19 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – Oggi più che mai è importante muoversi in città su due ruote a. Un obiettivo facile da raggiungere se si guida, lo scooter elettrico che garantisce un’autonomia che arriva fino a 68 chilometri.sfrutta l’esperienza ultra trentennale del marchio dei tre diapason che già nel 1991 aveva presentato Frog, il suo primo scooter elettrico. Equivalente dei modelli da 50 cc.stando lanelle città europee. La scocca è caratterizzata da forme morbide e arrotondate che esaltano la sensazione di leggerezza e la facilità di guida di questo scooter a “emissioni” ultra-silenzioso. I nuovi fari a led circondati da anelli bianchi che gli ...

