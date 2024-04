Xbox | Microsoft regala 3 mesi di Apple TV+ a tutti - ecco come attivare l’offerta

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha annunciato una nuova promozione già attiva che consente agli utenti di(non serveGame Pass) di ottenere ben 3gratuiti adTV+, così da gustarsii film e le serie TV presenti sulla piattaforma di streaming del colosso di Cupertino.possiamo leggere suWire,invita la community a non “perdere questa incredibile opportunità di usufruire di una prova gratuita di 3diTV+” sulla propria console da gaming. È però importante precisare che questa offerta termina il 7 luglio 2024, ragion per cui è consigliabile affrettarsi se si desidera vedere i contenuti presenti sulla piattaforma. Segnaliamo che per ottenere i tre...

Microsoft ha appena aggiunto Spyro Reignited Trilogy sul Microsoft Store per PC, suggerendo di conseguenza che la collection è in arrivo a breve su Xbox Game Pass. Come notato prontamente dalla ... (game-experience)

Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi di Aprile 2024 di Xbox Game Pass e PC Game Pass , titoli che anche in questo caso sono rivolti ai possessori di una console Xbox One, Xbox Series X ... (game-experience)

Xbox regala tre mesi di Apple TV+ senza Game Pass: come attivare l'offerta - Microsoft e Apple offrono all'utenza Xbox l'opportunità di accedere gratis per tre mesi alle serie e ai film di Apple TV+ ...everyeye

Steam: ecco i saldi sui giochi Xbox - Steam: ecco i saldi sui giochi Xbox | News | Ecco i saldi sui giochi Xbox sulla piattaforma di Valve Corporation.thegamesmachine

Xbox: 3 mesi di Apple TV+ gratis per tutti gli utenti, Xbox Game Pass non è necessario - Gli utenti Xbox per un periodo di tempo limitato possono ottenere 3 mesi di Apple TV+ in maniera completamente gratuita.multiplayer