Xavi pronto a ripartire dall’Ajax dopo l’addio al Barça | progetto a sorpresa con un compito preciso

Xavi potrebbe essere esonerato dal Barcellona in caso di sconfitta al 'Maradona' contro il Napoli in Champions League. Il suo sostituto sarebbe già pronto : una soluzione interna al club ... (fanpage)

Haaland costa 200 milioni: il Barcellona è pronto fare follie, ma si inserisce il Psg. Lewandowski verso l’Arabia - Il norvegese, appena eliminato dalla Champions, è al centro del mercato. I blaugrana vogliono rispondere al Real, che nella prossima stagione avrà Mbappé ...repubblica

Barcellona, il dopo-Xavi dopo il ko in Champions: favorito Rafa Marquez - Il Barcellona non si trova nella migliore condizione economica e le piste che portano a nomi come quelli di Flick o Nagelsmann si sono complicate. Il favorito potrebbe diventare Rafa Marquez, attuale ...calcioweb.eu

PSG, le parole di Donnarumma - Visualizzazioni: 1 Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Barcellona. PSG, le parole di Donnarumma Il portiere della Nazionale ...calciostyle