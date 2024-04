X-Men ' 97 | il regista svela che QUELLA morte non era pianificata dall' inizio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lo sconvolgente quinto episodio della serie animata è stato uno dei più intensi e apprezzati dell'intero show Nel corso di una recente intervista, ildi X-Men '97 Jack Castorena ha affrontato l'elefante nella stanza, ovvero ladi un personaggio amatissimo della serie, avvenuta in maniera davvero scioccante nel corso del quinto episodio dello show, "Ricordalo". ATTENZIONE: il seguente articolo contiene SPOILER importanti sulla trama della stagione. Nel corso dell'episodio, mentre alcuni componenti degli X-Men si trovano su Genosha, un esercito di Sentinelle piomba sul pianeta per uccidere tutti i mutanti presenti. Al termine di una sequenza struggente e drammatica, alla fine perdono la vita anche Magneto e Gambit. Sebbene ladel primo fosse nei …

