WWE | Si tenta di collaborare con una nuova federazione - i dettagli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 aprile 2024) La WWE è da sempre un “juggernaut” del busines ed ha sempre preferito fare “da se” senzacon altre federazioni a differenza della AEW che le cerca a piu’ non posso. Si sono intravisti negli anni alcunitivi di collaborazione con Impact e la TNA ma stando alle ultime notizie ci potrebbe essere qualcosa in programma per questa estate. ICi sono i primi contatti tra la Marigold di Rossy Ogawa e la WWE. Difatti l’ultima è volata insieme a Giulia a Philadelphia per stringere un accordo. Ogawa vorrebbe Iyo Sky e Kairi Sane questa estate per un major show in programma che potrebbe essere annunciato a breve mentre la WWE sarebbe interessata alle prestazioni di Giulia che potrebbe fare la “spola” prima di trasferorsi definitivamente in America.