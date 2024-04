WTA Stoccarda 2024 - risultati 19 aprile | le semifinali saranno Swiatek-Rybakina e Kostyuk-Vondrousova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si sono disputati oggi i quarti di finale del torneo WTA 500 di: in casa Italia si registra purtroppo l’eliminazione di Jasmine Paolini, battuta dalla testa di serie numero 4, la kazaka Elena, vittoriosa col punteggio di 6-3 5-7 6-3. L’avversaria della kazaka nel penultimo atto sarà la numero 1 del tabellone e del mondo, la polacca Iga, che nell’unico incontro di giornata concluso in due set supera la wild card britannica Emma Raducanu con lo score di 7-6 (2) 6-3. Nella parte bassa del tabellone l’impresa di giornata la firma la testa di serie numero 6, la ceca Marketa, che elimina la numero 2 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, rimontata e battuta con il punteggio di 3-6 6-3 7-5. La sua avversaria in semifinale sarà l’ucraina Marta, ...