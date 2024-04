Wta Stoccarda 2024 | programma - orari e ordine di gioco semifinali sabato 20 aprile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il, glie l’dial WTA 500 diper la giornata di20. Dopo un match di doppio si aprono ledel tabellone di singolare: Elena Rybakina dopo aver sconfitto in lotta la nostra Jasmine Paolini sfida la vincente di Swiatek/Raducanu. Marketa Vondrousova, che ha eliminato la tds n°2 Sabalenka, attende Gauff o Kostyuk. Di seguito l’di. CENTRE COURT Ore 12:00 – Chan/Kudermetova vs Mattek-Sands/Zhang a seguire – (4) Rybakina vs (1) Swiatek o Raducanu a seguire – (6) Vondrousova vs (3) Gauff o Kostyuk SportFace.