Wta Rouen 2024 | programma - orari e ordine di gioco semifinali sabato 20 aprile

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il, glie l’dial WTA 250 diper la giornata di20. Sarà un match di doppio ad aprire le danze, poi le duedel tabellone di singoalre. Sloane Stephens, sesta testa di serie, sfiderà la beniamina di casa e tds n°2 del draw Caroline Garcia. Magda Linette, invece, dovrà vedersela contro la vincente di Kalinina/Andreeva. Di seguito l’di. CENTRE COURT Ore 13:00 – Hibino/Kalashnikova vs Bains/Lumsden a seguire – (6) Stephens vs (2) Garcia a seguire – Linette vs (3) Kalinina o (5) Andreeva SportFace.