WTA Rouen 2024 | Garcia e Stephens contro in semifinale - avanti anche Linette e Kalinina

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si è chiusa la giornata al WTA 250 di, in Francia, e si è delineato l'allineamento del tabellone alle semifinali. In entrambi i casi ci saranno nomi che hanno già lasciato un segno importante e continuano a lasciarlo nel panorama tennistico globale. Nessuna partita si è chiusa in tre set: la più netta èquella che vede la numero 6 del seeding, Sloane, battere senza tanti problemi Yue Yuan. L'americana supera per 6-2 6-2 la cinese. A raggiungerla ci sarà Caroline: per la beniamina di casa un bel 6-3 6-4 nei confronti della rumena Elena-Gabriela Ruse, cui strappa due volte il servizio senza mai perderlo. La conferma che, dopo il primo e difficile turno con Elisabetta Cocciaretto, la settimana sta prendendo una miglior piega.