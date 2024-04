Wta 500 Stoccarda 2024 | Paolini ci prova - ma Rybakina si salva al terzo set

(Di venerdì 19 aprile 2024) Jasmineesce di scena ai quarti di finale del Wta 500 di. Sulla terra battuta indoor, l’azzurra dà filo da torcere ma cede alset a un’altalenante Elenacon il punteggio di 6-3 5-7 6-3. Match che la kazaka sembrava poter chiudere in due set (avanti 6-3 4-2) ma, nel momento di maggiore difficoltà, è uscito fuori il carattere di, che è riuscita a trascinare la numero 4 del tabellone alset.set in cui la numero 13 del mondo va avanti di un break sul 2-0, ma poi subisce il ritorno prepotente di, che trova il break in tre dei successivi quattro turni di servizio dichiudendo 6-3 5-7 6-3 in due ore e dieci minuti di gioco. Continua lo score ...

