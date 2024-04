Wrestling | grande show Red Scorpion pareggia E Buriani perde la corona tricolore

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un colpo di scena tantoquanto inatteso all’evento dellaMegastars in collaborazione con la Pursuit Pro: nella cornice del teatro Centofiori il peso massimo inglese Nathan Black ha sconfitto il campione italiano Guido. La vittoria di Black pone fine a un lungo e prestigioso regno per Guido, durato oltre sei mesi e durante i quali è stato in grado di tenere testa e superare maestri della disciplina, dalla leggenda giapponese Yoshihiro Tajiri a un altro dei top name in Inghilterra, Liam Slater, anch’egli battuto a Imola. Questa sconfitta per Guido segna una battuta d’arresto, da cui avrà modo di rifarsi solo l’1 giugno all’evento ’Scontro Finale’. Pareggio, invece, per doppio conto a terra nel match valido per il CatchWorld Championship, che vedeva ...

