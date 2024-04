World Skate Day Roma Sulle rotelle ai piedi del Colosseo per festeggiare i 100 anni della Federazione mondiale

Dubai – Lo Skateboarding azzurro scalda i motori e punta alle Olimpiadi di Parigi. In gara a Dubai , nella tappa del ‘ Dubai Harbour’ nel World Skateboarding Tour , gli Azzurri affrontano una gara ... (ilfaroonline)

Un crocevia per l’Italia in ottica Parigi 2024. Domani, domenica 25 febbraio, comincia a Dubai la tappa del World Skateboarding Tour, competizione di fondamentale importanza per la Nazionale ... (oasport)