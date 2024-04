Whatsapp cambia ancora - in arrivo una grossa novità | utenti senza parole | Cosa aspettarci

(Di venerdì 19 aprile 2024) Meta che dal febbraio 2014 ha aggiunto al suo gruppo anche, applicazione di messaggistica statunitense utilizzata in tutto il mondo, è alla costante ricerca di rispondere alle richieste dei suoiper rendere la comunicazione attraverso l’app sempre più snella, veloce e rispondente alle necessità dei suoi fruitori. Con la volontà di raggiungere questi obiettivi proprio di recente è prevista una: l’applicazione di filtri per consentire aglidi catalogare più facilmente i messaggi distinguendoli tra loro.e i nuovi filtri per catalogare meglio i messaggi che riceviamo – ilcorrieredellacitta.comL’utilizzo sempre più frequente e, a volte, anche frenetico di, può far sì che alcuni messaggi vengano dimenticati o che a essi ne seguano altri che ...

WhatsApp sta introducendo un cambia mento che diversi utenti non sembrano gradire: parliamo delle lettere iniziali in maiuscolo! L'articolo Sono queste le cose a cui dà importanza e che cambia ... (tuttoandroid)

Niente più scuse per i messaggi non letti su WhatsApp , non più. Occorrerà trovare altre motivazioni per non aver potuto (voluto) rispondere a un messaggio sulla popolare applicazione di ... (thesocialpost)

