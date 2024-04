Week-end ricco | dallo Street food a Bollate alla Sagra del panzerotto a Garbagnate

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ecco la consueta rassegna di eventi sul territorio, da venerdì 19 a domenica 21 aprile 2024: CARONNO P. – Nuove passeggiate con la Pro Loco per conoscere Caronno Prosegue il ciclo di passeggiate culturali della Pro Loco, nelle quali i partecipanti avranno l’occasione di conoscere più da vicino il posto in cui vivono attraverso personaggi ...

Roma, 19 aprile 2024 – Non solo non è finita, ma farà ancora più freddo, dicono gli esperti di previsioni meteo . Temperature sotto la media del periodo fino alla fine del mese, tanto che pioggia e ... (quotidiano)

Roma, 19 aprile 2024 – Non solo non è finita, ma farà ancora più freddo, dicono gli esperti di previsioni meteo . Temperature sotto la media del periodo fino alla fine del mese, tanto che pioggia e ... (quotidiano)

Igor Agil Volley: la serie B1 affronta Legnano - Per le Igorine un Week end importante anche in U18: domenica alle 11 il match contro Bra che mette in palio un posto in Final Four regionale ...tuttosport

Musei e parchi archeologici gratis in Sicilia il 25 aprile, l’iniziativa della Regione - Un’iniziativa che mira a rendere accessibile il patrimonio artistico e archeologico a tutti i cittadini siciliani ...blogsicilia

METEO Al Nord la primavera può ancora attendere, nel Week end nuovo impulso freddo - “Anche nei prossimi giorni, e almeno fino al 25 aprile, l’Italia sarà interessata da correnti provenienti dalle latitudini artiche, quindi decisamente fredde per il periodo, riportandoci indietro di o ...informazione