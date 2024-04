WEC - Ferrari ancora al vertice dopo la FP2 a Imola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024)contro tuttila FP2 della 6h, secondo atto del FIA World Endurance Championship. La vettura ufficiale di Antonio Fuoco #50 ha fatto la differenza concludendo con tre decimi di scarto su Kevin Estre #6 e Robert Shwartzman #50, rispettivamente in azione con Porsche Penske Motorsport e AF CorseIl francese e l’ex campione di FIA F3 completano il venerdì sulle rive del Santerno davanti a Brendon Harley (Toyota GR #8), Callum Ilott (Hertz JOTA Porsche #12), Stoffel Vandoorne (Peugeot #94). Il britannico, il cinese ed il belga tengono testa all’Alpine #35, all’assalto con Mick Schumacher. Corvette appare leggermente superiore alla concorrenza in LMGT3. TF Sport guida lo schieramento, l’irlandese Charlie Eastwood #81 e lo spagnolo Daniel Juncadella #92 si sono collocati in prima ed in terza piazza ...