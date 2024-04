Wafa - 4 palestinesi uccisi da Israele in Cisgiordania

(Di venerdì 19 aprile 2024) Laha riferito che quattrosono statiin un'operazione dell'esercito israeliano a Nur Shams, vicino a Tulkarem in. Secondo la ricostruzione, "forze speciali israeliane hanno fatto irruzione in una casa nel quartiere di Al-Iyada nel campo ed hanno eliminato 4 giovai che si erano barricati all'interno". Non è ancora chiaro se dei 4faccia parte, o meno, anche Salim Faisal Abdel Latif Ghannam (30 anni) la cui morte era stata annunciata poche ore fa. Secondo i media- ripresi da quelli israeliani - quest'ultimo era il comandante dell'ala militare della Jihad islamica a Tulkarem.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che 11 civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano contro la casa della famiglia Dhair nella città di Rafah , ... (quotidiano)

Due palestinesi sono stati uccisi durante scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di al-Fara a Tubas (vicino Nablus) in Cisgiordania. Lo ha riferito - con fonti della Mezzaluna Rossa - ... (quotidiano)

