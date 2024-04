Volto che ha fatto un programma su Canale5 | Arrivo anch’io su Nove

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 aprile 2024) La campagna acquisti di Warner Bros Discovery continua senza sosta e dopo Amadeus è statoun contratto anche a unche il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, dato che che per tre edizioni è stata la spalla di Michelle Hunziker a Michelle Impossible. Chi? Sto parlando di Katia Follesa. L’attrice comica non ha mai avuto un contratto di esclusiva con Mediaset (tant’è che negli anni di Michelle Impossibile ha partecipato a ben due show su Prime Video, ovvero Celebrity Hunted e LOL), ma con questo passaggio aconquista la conduzione di due programmi: Comedy Match eComedy Club. Il primo andrà in onda da fine aprile per cinque settimane ed è una sfida di improvvisazione tra due squadre di comici. “Il pubblico in studio, attraverso un telecomando, decreterà chi è stata la squadra migliore dopo otto ...