Volley | Ferdinando De Giorgi confermato ct Italia fino al 2026

(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI -De, detto 'Fefe'', resterà alla guida della Nazionalena di pallavolo maschileal termine della stagione 2025-. È quanto deliberato oggi dal Consiglio federale della Federriunitosi a Cagliari. Dopo gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni, tra i quali spiccano il titolo mondiale del 2022, l'oro europeo del 2021 e l'argento europeo nel settembre scorso, il presidente Giuseppe Manfredi ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per prolungare l'avventura del tecnico pugliese sulla panchina azzurraal. Degià nelle prossime settimane sarà impegnato a ottenere la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Altri obiettivi saranno la difensa del titolo iridato nel ...

