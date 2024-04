Volley femminile - Scandicci può mettere Conegliano spalle al muro in gara2 di finale playoff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sabato sera di fuoco con vista sullo scudetto al PalaWanny di Firenze dove Savino del Benee Imocosi affrontano perdelladi serie A1. Che si tratti di una sfida “stellare” lo ha confermato gara1: un frullato di tecnica, potenza ed emozioni che ha partorito l’esito a sorpresa del successo delle toscane, brave a crederci anche quando tutto sembrava perduto, sull’8-13 del tie break, in classico stile, squadra capace di uscire brillantemente anche dalle situazioni più complicate. Questa in effetti lo è complicata per Daniele Santarelli e la sua squadra, arrivata non brillantissima a questa fase della stagione e che ha di fronte unoapparso molto solido, che invece si è fatto trovare pronto al momento giusto ...