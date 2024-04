Volley | Fefè De Giorgi ct dell’Italia fino al 2026! Rinnovato l’accordo | Continueremo con il massimo impegno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’ultimo Consiglio Federale FIPAV ha certificato la continuazione dell’avventura diDesulla panchina. Il ct azzurro, che ha portato a casa in questo ruolo un oro e un argento europeo e un titolo mondiale, sarà infatti ancora alla guida della Nazionaleal. In sostanza, questo significa che per Deci sono ancora numerosi obiettivi davanti. Innanzitutto c’è da assicurarsi la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, poi verranno anche i Mondiali del 2025 e gli Europei del, con questi ultimi ancora in Italia e che daranno alla vincitrice il pass a cinque cerchi per Los Angeles 2028., Perugia prova a mettere le mani sullo scudetto in gara2 sul campo di Monza Queste le parole del diretto interessato ...