(Di venerdì 19 aprile 2024) SERIE B2. La Battistelli Bludomani alle 17,30 è a Filottrano contro la Lardini, unica squadra che finora è riuscita a vincere al PalaMegabox. "Coach Nanni sta impostando un lavoro atto a dare più consistenza e tenuta fisica alla squadra – sottolinea il diesse Paolini -, abbiamo visto le ragazze in un bello stato di forma e concentrate sull’obiettivo". SERIE C. Nel maschile,, domani alle 21 si affrontanoFano-Pesaro (foto): "Sono idiritorno – avvisa coach Angeletti del Fano -, Nonostante l’ottimo risultato dell’andata non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci e pensare che è già tutto chiuso. Lanon avrà niente da perdere e cercherà il tutto per tutto per ribaltare lo 0-3 dell’andata ...

Volley B2 e C. Quarti di finale playoff. E’ derby Virtus-Montesi - Domani importanti sfide di Volley in Serie B2 e Serie C, con la Battistelli Blu Volley che cerca la vittoria contro la Lardini e il Montesi Pesaro che punta a ribaltare il risultato contro la Virtus F ...ilrestodelcarlino

La Volley Arno perde con la capolista Certaldo - Arezzo, 19 aprile 2024 – La Volley Arno spreca l’occasione di riportarsi sulla scia della capolista Certaldo perdendo per 3-0 lo scontro diretto tra le mura amiche. Un risultato che tuttavia non rende ...lanazione

Delta Group, c’è tanto orgoglio - La stagione della Delta Group, in ogni caso, non finisce qui: mercoledì 1 maggio i polesani torneranno in campo per l’andata dei Quarti di finale di Coppa Italia, ad attenderli ci sarà la vincente ...polesine24