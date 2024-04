Volkswagen Golf 8 eHybrid plug-in | quante novità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La8 di, nella sua richiestissima versione sportiva ibrida, garantisce fino a 70 km di autonomia 100% elettrica grazie alla tecnologia, tramite la quale raggiunge una velocità massima di 130 km/h e, con la batteria sufficientemente carica, esegue la partenza sempre in modalità elettrica E-Mode. Se, invece, il livello di carica della batteria scende al di sotto di una determinata soglia, oppure l'andatura supera i 130 km/h, il sistema passa automaticamente in modalità HYBRID. Il sistema propulsivo della nuovasviluppa una potenza di sistema pari a 204 CV di potenza massima e 350 Nm di coppia. Inoltre, con la navigazione attiva, il sistema di gestione analizza in maniera proattiva i dati delle strade, oltre ad ottimizzare l’utilizzo della batteria - ricaricabile sia ...