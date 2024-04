Volevo suicidarmi a 12 anni Walter Nudo fa commuovere tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024)sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di Ciao Maschio, programma televisivo che andrà in onda sabato 20 Aprile su Rai 1. Questa un'anticipazione delle parole dell'attore, che si è confessato nell'intervista: ‘'Sono arrivato in Italia quando avevo otto, balbettavo e non parlavo bene italiano. A me veniva da piangere per questa cosa e una mia insegnante mi diceva ‘'piangi davanti a''. Gli altri bambini, di questa cosa, ne ridevano. In quel periodo ho pensato che il mondo sarebbe stato un mondo migliore senza di me. In quel momento ho pensato ‘cosa ci faccio qui?', anche perchémi bullizzavano e deridevano. Per questo ho pensato di togliermi la vita''. Altri ospiti della puntata saranno il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno e l'attore Roberto Farnesi.