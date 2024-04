Virtus Aglio | Vogliamo chiudere in bellezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il copione del campionato di serie B Nazionale non poteva essere più entusiasmante. Nell’ultima di regular season ci sarà la partita con la p maiuscola: il derby. Domenica alle 18 lariceverà l’Andrea Costa. Un’ultima recita stagionale per interrompere la striscia di quattro passi falsi consecutivi. L’occasione è ghiotta perinun campionato che ha portato in dote la permanenza in categoria con largo anticipo: "Queste quattro sconfitte non fanno bene – commenta il capitano Jacopo–, vincere poteva esserci d’aiuto per qualcosa in più, ma abbiamo incontrato squadre che dovevano fare dei punti come Padova e Chieti e queste ultime hanno giocato un po’ oltre il loro ordinario. Laci ha provato, ci sono stati errori e disattenzioni che ora pesano sul bilancio finale". ...