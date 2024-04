Violenti vulcani hanno devastato la luna di Giove - I - per miliardi di anni

Perché c'è allerta tsunami in Indonesia dopo l'eruzione del vulcano Ruang - L’allerta tsunami è scattata in seguito all’aumento dell’attività vulcanica sul Monte Ruang, per il rischio di un collasso di parte del vulcano in mare, come accaduto durante la precedente eruzione ne ...informazione

Indonesia, il vulcano Ruang fa paura: evacuate oltre 11mila persone - Video - Centinaia di famiglie sono state fatte evacuare mentre il traffico aereo è stato interrotto dopo che un vulcano Ruang nel nord dell'Indonesia ha eruttato più volte Lo scalo internazionale… Leggi ...informazione

Indonesia: erutta vulcano, aeroporti chiusi - Più di 11.000 persone evacuate e chiusi gli aeroporti nel raggio di 100 chilometri in Indonesia a causa di una violenta eruzione del vulcano Ruang, situato vicino all'isolotto di Thulandang, a nord de ...avionews