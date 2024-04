Viola come il Mare 2 torna su Canale 5 contro Milly Carlucci | date e novità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prima della pausa estiva,5 ha deciso di trasmettere la seconda stagione diildopo svariati slittamenti nel corso dell'attuale stagione televisiva. La serie, interpretata da Francesca Chillemi e Can Yaman, riprende dopo un anno e mezzo dal debutto della prima stagione, trasmessa da settembre a novembre 2022. La prima puntata diil2 è prevista per venerdì 3 maggio 2024 in prima serata e sfiderà i David di Donatello su Rai1, condotti da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, mentre dal 10 maggio prossimo il nuovo programma L'Acchiappatalenti di. La serie, prodotta da Lux Vide, è composta da dodici episodi che verranno trasmessi in sei appuntamenti. La prima stagione ha registrato uno ...