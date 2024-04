Viola Come il Mare 2 su Canale 5 da venerdì 3 maggio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 19 aprile 2024)il2 Terminate Se Potessi Dirti Addio e Vanina – Un Vicequestore a Catania,5 lancia un’altra serie prima del consueto arrivederci a settembre. Per i fan diVitale e Francesco Demir è tempo di rituffarsi nelle vicende diil, che torna con la seconda stagione. La fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman riparte a un anno e mezzo di distanza dalla prima stagione, trasmessa da settembre a novembre 2022. Davide.it è in grado di confermarvi cheil2 andrà in onda in prima serata su5 da, quando su Rai 1 ci saranno i poco temibili ...