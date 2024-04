Villammare Festival Film&Friends - in giuria il Premio Oscar Vittorio Storaro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlFilm&Friends procede spedito verso la sua 23esima edizione. Di grande prestigio il primo nome che va a riempire le caselle del cast 2024. A presiedere ladei lungometraggi, occupando la poltrona che lo scorso anno è stata dello sceneggiatore Enrico Vanzina, sarà un triplice, il direttore della fotografiache si è aggiudicato 3 volte l’ambita statuetta con i film Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore. Una fotografia impeccabile la sua, una carriera luminosa costellata di riconoscimenti, sarà aldal 22 al 29 agosto ed è già pronto a fare il suo lavoro. Grande opportunità dunque per i registi dei lunghi che in questi ...