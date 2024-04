Vigevano ai playoff Sarà sfida con Forlì

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Noi non siamo salvi, andiamo al play-off". Anche se coach Lorenzo Pansa lo dice con un mezzo sorriso ci tiene a sottolineare la differenza. La sua Elachem, pur sconfitta da Cento in rimonta (72-70) con canestro al buzzer di Carlos Delfino, è matematicamente ottava ad una giornata dalla fine della fase ad orologio del campionato di serie A2 grazie alla sconfitta della Luiss Roma a Rimini che resta così con 4 punti di ritardo. "Una stagione pazzesca sin qui – spiega Pansa alla prima stagione a– iniziata con molte difficoltà, infortuni e anche un po’ di sfiducia della nostra gente dopo le prime partite. Ma lavorando ogni giorno in palestra abbiamo compiuto dei progressi irreali. Non esito a dire che questa è sinora la mia miglior stagione da quando alleno". E non è finita. I ducali, che domenica ospitano al palaElachem Cividale, ...