VIDEO Napoli - al porto cariche contro il corteo anti G7

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Tensioni e una carica delle forze dell’ordine neldi, durante la protestail G7 dei ministri degli esteri, in corso a Capri. Il clima si è surriscaldato quando i manifesthanno provato a raggiungere la zona degli imbarchiper l’isola azzurra, all’altezza del Varco Immacolatella. Di fronte al tentativo dei dimostr, sono scoppiati tafferugli. Nel volgere di pochi minuti la situazione è però tornata alla normalità. Il‘Fermiamo il G7 del genocidio’ è partito da piazza Garibaldi, sono stati esposti anche striscioni per la Palestina con la richiesta del cessate il fuoco in Medioriente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli - Nave contro banchina, una trentina di feriti - Sono una trentina, nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde, i feriti nell'incidente verificatosi nel porto di Napoli dove la nave Isola di Procida della Caremar in arrivo da Capri ha u ...stabiachannel

Ma la Giustizia italiana è irriformabile Conversazione con Tiziana Maiolo di Giuseppe Rippa - Tiziana Maiolo, conversa con Giuseppe Rippa sui guasti di questa parte determinante di uno stato democratico… - Ma la Giustizia italiana è irriformabile Conversazione con Tiziana Maiolo di Giuseppe ...agenziaradicale

Nonni in trasferta: “Da Napoli a Milano per aiutare con i nipoti i nostri figli, da soli non ce la facevano” - In trasferta dal Sud al Nord per aiutare i figli con la gestione dei nipoti. È la storia di Antonio e Carla, pensionati originari di Napoli che davanti alle telecamere di Mattino Cinque raccontano la ...fanpage