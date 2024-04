VIDEO – Inter e WWF - iniziativa speciale con patch sulla maglia nel derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024)sostiene campagna del WWF Italia “Il Panda Siamo Noi” e porterà in campo nel, 22 aprile (Earth Day), unasulle maglie.– Come spiegato dal sito ufficiale dell’, il prossimo 22 aprile, Giornata della Terra (Earth Day), in occasione delMilan-, i giocatori nerazzurri porteranno su ogniunasu cui verrà raccontato “un dato o un messaggio di mobilitazione collegato al numero del giocatore che la indossa. L’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale che caratterizza il nostro presente e rischia di compromettere in maniera sempre più impattante il nostro futuro“. NUMERI – Yann Sommer ha spiegato. “«Abbiamo 1 solo pianeta a ...