VIDEO F1 - sintesi qualifiche Sprint GP Cina 2024 | Norris stupisce sotto la pioggia

(Di venerdì 19 aprile 2024)la, Landosi prende la pole position dellaRace del GP di. Il pilota della McLaren ha concluso con il tempo di 1:57.940, dopo che il suo tentativo precedente era stato cancellato per aver superato i limiti della pista (cosa accaduta a molti). Un vantaggio notevole quello del britannico sul resto della concorrenza, visto che Lewis Hamilton è riuscito a centrare un’eccellente seconda posizione, ma con un distacco oltre il secondo da. Terza posizione per Fernando Alonso, mentre è “solo” quarto Max Verstappen, che ha faticato molto a tenere in pista la sua Red Bull per tutto il Q3. Quinto Carlos Sainz, che è ancora il migliore tra i piloti Ferrari, mentre Charles Leclerc ha concluso in settima posizione, condizionato da un testacoda nel primo ...