Viaggio dei sapori in Castiglia e León

(Di venerdì 19 aprile 2024) «Il Cid Ruy Diaz a Burgos entrava; al seguito aveva sessanta pennoni. Uscivano a vederlo gli uomini e le donne: le genti di Burgos alle finestre stanno piangendo dagli occhi per il grande dolore; e con la bocca sua diceva ognuno le stesse parole: “Dio, quale buon vassallo! Se avesse un buon signore!”». (“Il Cantare del Cid”, Cantare 1). Burgos, caput Castellae, capitale dellaprima che Madrid nascesse. Burgos, tappa dei pellegrini verso Santiago. Burgos, terra del Cid, il leggendario eroe della Reconquista spagnola. La sua bianca cattedrale si alza, imponente e pur leggera come un pizzo, con le sue torri, le sue guglie, le sue facciate che mostrano volti diversi sui diversi lati. Burgos, Facciata ovest della Cattedrale ©Ente Spagnolo del Turismo – TurespañaIntorno il centro cittadino si apre come uno scrigno di storia, con le sue passeggiate e le piazze, dove ...