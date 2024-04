Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)DEL 19 APRILEORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ A SEGUITO DI DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA E CHE HANNO COINVOLTO DEI MEZZI PESANTI, AL MOMENTO PERMANGONO CODE PER 18 KM A PARTIRE DA CASSINO FINO A CAIANELLO IN DIREZIONE NAPOLI; E RESTIAMO SULLA A1-NAPOLI, DOVE DALLE 23 DI STASERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI 20 APRILE SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL CASELLO DI FROSINONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: PER IL TRAFFICO DIRETTO AIN ALTERNATIVA È POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA DI FERENTINO, PER CHI È DIRETTO A NAPOLI L’USCITA DI CEPRANO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A ...