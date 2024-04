Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)DEL 19 APRILEORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1-NAPOLI: A CAUSA DI DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA E CHE HANNO COINVOLTO DEI MEZZI PESANTI, AL MOMENTO PERMANGONO CODE PER 18 KM A PARTIRE DA CASSINO FINO A CAIANELLO IN DIREZIONE NAPOLI; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA ...