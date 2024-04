Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)DEL 19 APRILEORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA E CHE HANNO COINVOLTO DEI MEZZI PESANTI RESTANO DISAGI SULLA A1-NAPOLI: AL MOMENTO CI SONO CODE PER 18 KM A PARTIRE DA CASSINO FINO A CAIANELLO IN DIREZIONE NAPOLI; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA IL ...